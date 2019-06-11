Почти треть россиян хотят оккупации "юго-востока Украины": опрос

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

27% опрошенных россиян хотят, чтобы вся Луганская и Донецкая области были оккупированы Россией (или, как это звучит в вопросе, "стали частью РФ"). Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра.

Процент россиян, которые были за "присоединение юго-востока" по типу того, как это произошло с Крымом, был выше только перед самым началом войны - в марте-апреле 2014 года.

Сейчас 14% респондентов считают, что "юго-восток" должен оставаться частью Украины на тех условиях, что и до начала войны.

17% - за то, чтобы эта часть Украины остались в составе Украины, но получили "больше независимости от Киева".

29% россиян считают, что этот регион должен "стать независимым государством".

Соцопрос проводили 24-29 мая 2019 года среди 1616 россиян из 137 населенных пунктов.

Ранее опрос группы Рейтинг показал, что 38% украинцев хотят замороженного конфликта в Донбассе.

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