Под Броварами горели 4000 метров квадратных склада – фото

Пожар в Зазимской общине был ликвидирован ночью

Фото: ГСЧС

Ночью 9 июня в Броварском районе горел склад – спасатели и местные пожарные потушили пожар. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Возгорание склада с поддонами на территории Зазимской общины было на площади 4000 квадратных метров, отмечает ведомство.

К тушению пожара помимо спасателей были привлечены сельские пожарные команды "Зазимье", "Погребы", "Пуховка", пишет ГСЧС.

В 04:55 пожар был ликвидирован – для этого привлекли 29 спасателей и девять единиц техники, заключает служба.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Днем 27 мая в Дарницком районе Киева произошел пожар на парковочной площадке, в результате чего сгорело около 30 автомобилей.

Читайте также: В Полтавской области горел промышленный объект после удара российских дронов, пожар погашен – фото