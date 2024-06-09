Під Броварами палали 4000 метрів квадратних складу – фото

Пожежа у Зазимській громаді була ліквідована вночі

Фото: ДСНС

Вночі 9 червня у Броварському районі горів склад – рятувальники та місцеві вогнеборці загасили пожежу. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Загоряння складу з піддонами на території Зазимської громади було на площі 4000 метрів квадратних, зауважує відомство.

До гасіння пожежі крім рятувальників були залучені сільські пожежні команди "Зазим'я", "Погреби", "Пухівка", пише ДСНС.

О 04:55 пожежа була ліквідована – для цього залучили 29 рятувальників та дев'ять одиниць техніки, підсумовує служба.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вдень 27 травня у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на паркувальному майданчику, внаслідок чого згоріло близько 30 автівок.

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