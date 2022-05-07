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Под Чугуевом российские оккупанты обстреляли автомобили мирных жителей. Есть погибшие

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 00:11
Под Чугуевом российские оккупанты обстреляли автомобили мирных жителей. Есть погибшие - Фото
Фото - Харьковская прокуратура

Около Чугуева Харьковской области российские оккупанты обстреляли колонну из 15 автомобилей мирных жителей, четыре человека погибли. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Уточняется, что 4 мая 15 автомобилей выехали из временно оккупированного города Волчанск Чугуевского района. На дороге возле населенного пункта Старый Салтов их обстреляли захватчики.

По данным прокуратуры, автомобили были обнаружены 6 мая.

"На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и селом Верхний Салтов найдены шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших трупа", – сказано в сообщении.

Фото – Харьковская прокуратура

Фото – Харьковская прокуратура

Фото – Харьковская прокуратура

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Яна Катасонова
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чугуев обстрел война
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