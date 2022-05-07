Под Чугуевом российские оккупанты обстреляли автомобили мирных жителей. Есть погибшие

Около Чугуева Харьковской области российские оккупанты обстреляли колонну из 15 автомобилей мирных жителей, четыре человека погибли. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Уточняется, что 4 мая 15 автомобилей выехали из временно оккупированного города Волчанск Чугуевского района. На дороге возле населенного пункта Старый Салтов их обстреляли захватчики.

По данным прокуратуры, автомобили были обнаружены 6 мая.

"На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и селом Верхний Салтов найдены шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших трупа", – сказано в сообщении.

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Яна Катасонова

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