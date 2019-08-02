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Под ГПУ проходит акция протеста: против чего, знают не все

Под ГПУ проходит акция протеста: против чего, знают не все - Фото
Фото: hromadske.ua
02.08.2019, 16:13

СМИ сообщают, что в акции участвуют около десяти несовершеннолетних

Во время допроса в Генпрокуратуре главы Окружного админсуда Павла Вовка под зданием ведомства неизвестные организовали акцию протеста против главы департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который ведет это расследование. В акции принимают участие несовершеннолетние, которые не знают, кто такой Горбатюк.

Как передает Hromadske, в мероприятии принимают участие около 50 человек. Они требуют расследовать дела Майдана. Надписи на плакатах протестующих гласят: "Горбатюк, займись своими делами", "Горбатюк - на Майдан".

Однако, по словам корреспондента издания, не все "активисты" знают фамилию Горбатюка. "Говорят на него Горбачук, Горбатько", - сообщила журналистка.

УНИАН сообщает, что в акции и вовсе участвуют около десяти несовершеннолетних. На вид им менее 18 лет.

Некоторые из них признались журналистам, что ходят в школу. Одна девушка сказала, что ей 14 лет, сообщает издание.

При этом отдельные участники акции не знают, кем именно работает Горбатюк. Некоторые считают, что он судья.

Корреспондент агентства также отметил, что на акции присутствовали пять человек 20-25 лет, которые якобы пытались спровоцировать с журналистами конфликт.

"При этом полицейский, который за этим наблюдал, не желал вмешиваться и на обращение журналистов не отреагировал: потоптавшись на месте, развернулся и ушел", - говорится в сообщении издания.

Сегодня Вовку вручили подозрение о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

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ОАСК сергей горбатюк павел вовк
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