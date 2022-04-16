Под Харьковом при разминировании погибли спасатели: взорвалась часть кассетного боеприпаса

Сегодня при разминировании территории под Харьковом погибли трое пиротехников, еще четверо получили тяжелые ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона.

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"К сожалению, сегодня произошла трагическая ситуация под Харьковом. При разминировании погибли трое спасателей, это произошло буквально несколько часов назад. Четверо тяжело раненых", – сказал глава МВД.

Монастырский уточнил, что погиб в частности командир части пиротехников: при разминировании взорвалась часть кассетного боеприпаса.

Министр призвал украинцев с особой осторожностью относиться к обнаруженным боеприпасам, так как подобные трагедии происходят даже со специалистами. Он отметил, что российские оккупанты минируют дверные ручки, стиральные машины и даже детские кровати.

Монастырский сообщил, что по общим правилам считается, что один день активных боевых действий равен 30 дням разминирования.

По его словам, сейчас все силы вовлечены в процессы разминирования. Ежедневно сотрудники ГСЧС изымают более 5000 взрывоопасных предметов, и это очень много. На фоне этого Украина обратилась к Европе, США, Канаде с просьбой помочь в разминировании командами своих пиротехников.

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Оксана Житнюк

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