Под Херсоном россияне подорвали ЛЭП, а под Запорожьем заставляют менять паспорта – Генштаб

Россияне продолжают мародерить в Херсонской области и уничтожают энергетическую инфраструктуру, а на временно оккупированных территориях Запорожской области отбирают украинские паспорта и заставляют получать российские. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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На временно занятых территориях Херсонской области, по данным Генштаба, россияне продолжают мародерить и уничтожать гражданскую инфраструктуру. Вчера, 7 ноября, через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, башен мобильной связи украинских операторов.

В районе города Берислав оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование.

Также Генштаб сообщает, что в Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местных получать российские паспорта. При этом захватчики отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают переселением.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты начали останавливать жителей города на улицах и проверять их соцсети. В случае обнаружения украинского контента владельца телефона могут оштрафовать или взять в плен.

Вчера в ГУР сообщали, что уже трое суток через Каховскую ГЭС проходят смешанные колонны военной техники со стороны поселка Казацкое в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра).

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Оксана Житнюк

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