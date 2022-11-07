Россияне массово мародерят под Херсоном, чаще крадут бытовую технику и стеклопакеты – ГУР
Российские оккупанты устроили массовое мародерство в Херсонской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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По данным ГУР, уже трое суток через Каховскую ГЭС проходят смешанные колонны военной техники со стороны поселка Казацкое в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра).
Большинство машин – это тентованные грузовые и гражданские автомобили, набитые награбленным имуществом.
В ГУР отмечают, что кроме бытовой техники оккупанты массово вывозят пластиковые стеклопакеты для окон.
Происходит массовое мародерство в населенных пунктах правобережья, заявили в разведке.
В частности, в Бериславском районе оккупанты методически грабят частные дома, магазины и склады.
По данным ГУР, полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети (машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы).
В поселке Любимовка военные из России забирают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки.
В соцсетях публикуют видео, как оккупанты украли детский паровозик из Херсона.
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