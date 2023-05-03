Под Киевом обнаружили российскую ракету ПЗРК – фото

В Киевской области 2 мая 2023 года была найдена российская ракета от переносного зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщил Макаровский поселковый голова Вадим Токарь в своем Telegram-канале.

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По словам чиновника, опасный предмет будет уничтожен на месте специалистами пиротехнической службы.

"Российскую многофункциональную ракету с ПЗРК обнаружили вблизи населенного пункта Наливайковка", – рассказал Токарь.

Макаровский поселковый голова добавил, что 3 мая сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям совместно с Нацполицией проведут оповещение местного населения и перекрытие подъездных дорог. Вероятно, чтобы обезопасить гражданских во время уничтожении ракеты.

После начала полномасштабного вторжения РФ часть Киевской области была оккупирована российскими войсками больше месяца. Полностью территорию области украинские защитники освободили 2 апреля 2022 года.

27 апреля 2023 года в Польше обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта. Журналисты предположили, что была ракета "воздух-земля".

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Олег Васьків

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