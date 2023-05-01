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Ночной обстрел Украины: зенитчики показали обломки сбитых российских ракет – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 17:25
Ночной обстрел Украины: зенитчики показали обломки сбитых российских ракет – фото - Фото
Обломки российских ракет (Фото: ВК "Центр")

Украинские защитники показали обломки российских ракет, сбитых во время вражеского обстрела в ночь на 1 мая. Фото обнародовали в Facebok на странице воздушного командования "Центр".

Во время атаки оккупанты выпустили по мирным городам Украины 18 ракет, 15 из которых были уничтожены силами противовоздушной обороны.

"Результативная ночная охота от наших героических воинов зенитной ракетной бригады", – подписали фотографии в ВК "Центр".

Украинские воины обнародовали фотографии обломков сбитых российских ракет на фоне фейков государства-агрессора о "140 пораженных целях ВСУ". В Центре по противодействию дезинформации при СНБО уже разоблачили ложь оккупантов.

В свою очередь в Воздушном командовании "Запад" рассказали о сбитии пяти ракет, а в Воздушном командовании "Восток" отчитались об уничтожении восьми ракет.

  • В ночь на 1 мая 2023 года РФ выпустила по территории Украины 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, Силы обороны сбили 15 ракет.

Читайте также: Воздушные силы: Россия могла запустить больше ракет. Такие удары – это своего рода тренировки

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