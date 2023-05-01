Ночной обстрел Украины: зенитчики показали обломки сбитых российских ракет – фото

Украинские защитники показали обломки российских ракет, сбитых во время вражеского обстрела в ночь на 1 мая. Фото обнародовали в Facebok на странице воздушного командования "Центр".

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Во время атаки оккупанты выпустили по мирным городам Украины 18 ракет, 15 из которых были уничтожены силами противовоздушной обороны.

"Результативная ночная охота от наших героических воинов зенитной ракетной бригады", – подписали фотографии в ВК "Центр".

Украинские воины обнародовали фотографии обломков сбитых российских ракет на фоне фейков государства-агрессора о "140 пораженных целях ВСУ". В Центре по противодействию дезинформации при СНБО уже разоблачили ложь оккупантов.

В свою очередь в Воздушном командовании "Запад" рассказали о сбитии пяти ракет, а в Воздушном командовании "Восток" отчитались об уничтожении восьми ракет.

В ночь на 1 мая 2023 года РФ выпустила по территории Украины 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, Силы обороны сбили 15 ракет.

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