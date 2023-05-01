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Воздушные силы: РФ могла запустить больше ракет. Такие удары — это своего рода тренировка

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 09:24
Воздушные силы: РФ могла запустить больше ракет. Такие удары — это своего рода тренировка - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могли запустить больше ракет по Украине, учитывая количество поднятой авиации. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, стратегические бомбардировщики России 1 мая выпустили всего 18 ракет, но могли намного больше, так как один Ту-95МС способен переносить как минимум восемь ракет. 

Он отметил, что враг бил по военным объектам и критической инфраструктуре. 

"Если бы они могли позволить себе больше ракет, то запустили бы больше. Потенциально, учитывая количество авиации. Для их стратегической авиации это своего рода тренировка. В этот раз каждый самолет по ракете выпустил, приблизительно", — сказал Игнат.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что в районе столицы были сбиты все ракеты и беспилотники оккупантов. В Павлограде оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию, пострадали 25 человек.

Главком Залужный: Россия выпустила по Украине 18 ракет Х-101 с Ту-95 и Ту-160. Есть три прилета. 

Читайте также: Военные России после удара по Умани – "точно в цель". Ермак: Нация убийц и террористов

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар воздушные силы Ту-160 Ту-95МС Юрий Игнат
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