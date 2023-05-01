Воздушные силы: РФ могла запустить больше ракет. Такие удары — это своего рода тренировка

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могли запустить больше ракет по Украине, учитывая количество поднятой авиации. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, стратегические бомбардировщики России 1 мая выпустили всего 18 ракет, но могли намного больше, так как один Ту-95МС способен переносить как минимум восемь ракет.

Он отметил, что враг бил по военным объектам и критической инфраструктуре.

"Если бы они могли позволить себе больше ракет, то запустили бы больше. Потенциально, учитывая количество авиации. Для их стратегической авиации это своего рода тренировка. В этот раз каждый самолет по ракете выпустил, приблизительно", — сказал Игнат.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что в районе столицы были сбиты все ракеты и беспилотники оккупантов. В Павлограде оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию, пострадали 25 человек.

Главком Залужный: Россия выпустила по Украине 18 ракет Х-101 с Ту-95 и Ту-160. Есть три прилета.

Утром 1 мая армия страны-террориста России совершила ракетные пуски по Украине.

Под утро 28 апреля 2023 года РФ впервые с 9 марта нанесла массированный ракетный удар по нескольким украинским городам вдали от фронта. Некоторые ракеты попали в жилые дома: многоэтажку в Умани и Украинке, частный дом в Днепре.

Оккупанты выпустили беспилотники и 23 ракеты Х-101/Х-555, 21 из них сбила ПВО.

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Дмитро Гриниченко

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