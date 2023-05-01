В Киеве звучали взрывы. Россия била ракетами с Ту-95 и беспилотниками, ПВО сбила все цели

В Киевской городской военной администрации заявили, что противовоздушная оборона, предварительно, уничтожила все ракеты и БПЛА россиян, которые летели на столицу. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, ракеты запускали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, тревога в столице длилась больше трех часов.

Он отметил, что оккупанты атаковали комплексно — дронами и ракетами, однако, по предварительным данным, все цели были сбиты силами ПВО. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Попко заявил, что информация будет дополняться.

Утром 1 мая армия страны-террориста России совершила ракетные пуски по Украине.

Под утро 28 апреля 2023 года РФ впервые с 9 марта нанесла массированный ракетный удар по нескольким украинским городам вдали от фронта. Некоторые ракеты попали в жилые дома: многоэтажку в Умани и Украинке, частный дом в Днепре.

Оккупанты выпустили беспилотники и 23 ракеты Х-101/Х-555, 21 из них сбила ПВО.

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Дмитро Гриниченко

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