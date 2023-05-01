UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве звучали взрывы. Россия била ракетами с Ту-95 и беспилотниками, ПВО сбила все цели

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 06:51
В Киеве звучали взрывы. Россия била ракетами с Ту-95 и беспилотниками, ПВО сбила все цели - Фото
Система ПВО IRIS-T (Фото: скриншот с видео)

В Киевской городской военной администрации заявили, что противовоздушная оборона, предварительно, уничтожила все ракеты и БПЛА россиян, которые летели на столицу. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, ракеты запускали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, тревога в столице длилась больше трех часов. 

Он отметил, что оккупанты атаковали комплексно — дронами и ракетами, однако, по предварительным данным, все цели были сбиты силами ПВО. Жертв и разрушений не зафиксировано. 

Попко заявил, что информация будет дополняться. 

Читайте также: Военные России после удара по Умани – "точно в цель". Ермак: Нация убийц и террористов

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война киев пво ракетный удар сергей попко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 