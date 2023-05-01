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Новости | Россия запустила ракеты по Украине под утро 1 мая, работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 04:39
Россия запустила ракеты по Украине под утро 1 мая, работает ПВО - Фото
Ракетный удар (иллюстративное фото — LIGA.net)

Под утро 1 мая армия страны-террориста России совершила ракетные пуски по Украине. На это сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, также о пусках с Каспийского направления пишут в местных российских пабликах в соцсетях.

Записи ниже — в обратном хронологическом порядке (самые свежие сверху).

04:50. Днепр, взрывы. Взрывы также в Киевской области. Столичный гарнизон пишет, что работает ПВО.

04:48. "Работает ППО", пишет Ермак.

04:47. Прогремел взрыв в сторону от Днепра, сообщает наш источник в области. ПВО это или "прилет", неизвестно. Еще взрыв.

04:35. Военная областная администрация Киевской области: "Угроза ракетного удара! Находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен".

04:30. Глава ОП Ермак пишет: "Позаботьтесь о своей безопасности, не выдавайте работу ПВО".

04:13. Воздушная тревога на всей территории Украины.

  • Под утро 28 апреля 2023 года РФ впервые с 9 марта нанесла массированный ракетный удар по нескольким украинским городам вдали от фронта. Некоторые ракеты попали в жилые дома: многоэтажку в Умани и Украинке, частный дом в Днепре. Оккупанты выпустили беспилотники и 23 ракеты Х-101/Х-555, 21 из них сбила ПВО.

Читайте также: Военные России после удара по Умани – "точно в цель". Ермак: Нация убийц и террористов

Оксана Житнюк
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пво ракетный удар
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