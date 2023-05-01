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Залужный: Россия выпустила по Украине 18 ракет Х-101 с Ту-95 и Ту-160. Есть три прилета

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 07:28
Залужный: Россия выпустила по Украине 18 ракет Х-101 с Ту-95 и Ту-160. Есть три прилета - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Российские оккупанты запустили по Украине 18 ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 в ночь на 1 мая. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

По его словам, около 02:30 враг атаковал Украину ракетами со стратегической авиации — девяти Ту-95 из района Оленегорска Мурманской области и двух Ту-160 из района Каспийского моря.
Было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Воины противовоздушной обороны уничтожили 15 целей. 

Ранее военная администрация Киева сообщила, что в районе столицы были сбиты все ракеты и беспилотники оккупантов. 

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Дмитро Гриниченко
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