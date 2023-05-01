Залужный: Россия выпустила по Украине 18 ракет Х-101 с Ту-95 и Ту-160. Есть три прилета

Российские оккупанты запустили по Украине 18 ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 в ночь на 1 мая. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

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По его словам, около 02:30 враг атаковал Украину ракетами со стратегической авиации — девяти Ту-95 из района Оленегорска Мурманской области и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

Было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Воины противовоздушной обороны уничтожили 15 целей.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что в районе столицы были сбиты все ракеты и беспилотники оккупантов.

Утром 1 мая армия страны-террориста России совершила ракетные пуски по Украине.

Под утро 28 апреля 2023 года РФ впервые с 9 марта нанесла массированный ракетный удар по нескольким украинским городам вдали от фронта. Некоторые ракеты попали в жилые дома: многоэтажку в Умани и Украинке, частный дом в Днепре.

Оккупанты выпустили беспилотники и 23 ракеты Х-101/Х-555, 21 из них сбила ПВО.

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Дмитро Гриниченко

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