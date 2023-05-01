Павлоград. Ракеты прилетели в промышленность, 25 раненых, повреждены 55 зданий — фото

В Павлограде российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию, пострадали 25 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, семь ракет врага были сбиты противовоздушной обороной, однако есть попадания в Павлоградском районе.

Предварительно, пострадали 25 гражданских, среди них трое детей. Повреждено промышленное предприятие в Павлограде, спасатели уже ликвидировали пожар.

В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть заведений школьного и дошкольного образования, а также пять магазинов.

Кроме этого, в Вербковской общине пострадали 40 жилых домов, в Юрьевской — два, в Межиречинской — повреждена школа.

На местах прилетов работают специальные службы.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что в районе столицы были сбиты все ракеты и беспилотники оккупантов.

Утром 1 мая армия страны-террориста России совершила ракетные пуски по Украине.

Под утро 28 апреля 2023 года РФ впервые с 9 марта нанесла массированный ракетный удар по нескольким украинским городам вдали от фронта. Некоторые ракеты попали в жилые дома: многоэтажку в Умани и Украинке, частный дом в Днепре.

Оккупанты выпустили беспилотники и 23 ракеты Х-101/Х-555, 21 из них сбила ПВО.

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Дмитро Гриниченко

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