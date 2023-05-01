Павлоград. Ракеты прилетели в промышленность, 25 раненых, повреждены 55 зданий — фото
В Павлограде российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию, пострадали 25 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, семь ракет врага были сбиты противовоздушной обороной, однако есть попадания в Павлоградском районе.
Предварительно, пострадали 25 гражданских, среди них трое детей. Повреждено промышленное предприятие в Павлограде, спасатели уже ликвидировали пожар.
В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть заведений школьного и дошкольного образования, а также пять магазинов.
Кроме этого, в Вербковской общине пострадали 40 жилых домов, в Юрьевской — два, в Межиречинской — повреждена школа.
На местах прилетов работают специальные службы.
Ранее военная администрация Киева сообщила, что в районе столицы были сбиты все ракеты и беспилотники оккупантов.
- Утром 1 мая армия страны-террориста России совершила ракетные пуски по Украине.
- Под утро 28 апреля 2023 года РФ впервые с 9 марта нанесла массированный ракетный удар по нескольким украинским городам вдали от фронта. Некоторые ракеты попали в жилые дома: многоэтажку в Умани и Украинке, частный дом в Днепре.
- Оккупанты выпустили беспилотники и 23 ракеты Х-101/Х-555, 21 из них сбила ПВО.
Читайте также: Военные России после удара по Умани – "точно в цель". Ермак: Нация убийц и террористов
Комментарии