UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Павлоград. Ракеты прилетели в промышленность, 25 раненых, повреждены 55 зданий — фото

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 08:06
Павлоград. Ракеты прилетели в промышленность, 25 раненых, повреждены 55 зданий — фото - Фото
Последствия удара по Павлограду (Фото: Днепропетровская ОВА)

В Павлограде российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию, пострадали 25 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, семь ракет врага были сбиты противовоздушной обороной, однако есть попадания в Павлоградском районе.

Предварительно, пострадали 25 гражданских, среди них трое детей. Повреждено промышленное предприятие в Павлограде, спасатели уже ликвидировали пожар.

В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть заведений школьного и дошкольного образования, а также пять магазинов.

Кроме этого, в Вербковской общине пострадали 40 жилых домов, в Юрьевской — два, в Межиречинской — повреждена школа. 

На местах прилетов работают специальные службы.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что в районе столицы были сбиты все ракеты и беспилотники оккупантов. 

Читайте также: Военные России после удара по Умани – "точно в цель". Ермак: Нация убийц и террористов

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво ракетный удар обстрелы павлоград сергей лысак
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 