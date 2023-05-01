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"Поразили 140 целей ВСУ". РФ в очередной раз придумала "успехи" после обстрела – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 13:57
Фейки (Фото: Depositphotos)

После массированных ракетных обстрелов 1 мая россияне начали разгонять данные о том, что якобы "поразили 140 целей ВСУ". В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны сообщили, что заявления оккупантов – это фейк.

В ночь на 1 мая 2023 года РФ выпустила по территории Украины 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, Силы обороны сбили 15 ракет.

"После ракетного террора государство-агрессор дерзко заявило, что в результате "удара возмездия" было "поражено 140 целей ВСУ". Такие заявления не соответствуют действительности. Ведь для этого нужно иметь на борту стратегических самолетов более 100 ракет", – подчеркнули в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что сейчас Россия не производит стратегические самолеты, а только ремонтирует одни за счет других, а имеющиеся могут нести только две-три ракеты.

Также в учреждении добавили, что, "называя ракетный террор "ударами возмездия", государство-террорист в который раз пытается выставить себя жертвой, на которую напали, поэтому оно вынуждено защищаться – это грубая манипуляция".

  • 1 мая глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что оккупанты нанесли удар ракетами по Павлограду. В результате обстрела пострадали 34 человека.

Читайте также: Воздушные силы: Россия могла запустить больше ракет. Такие удары – это своего рода тренировки

Олег Васьків
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