Ракетный удар РФ по Павлограду. Число пострадавших возросло до 34, среди них пятеро детей

Число пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Павлограду возросло до 34, из которых пятеро – дети. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам чиновника, среди раненых несовершеннолетних самой младшей является девочка, которой всего восемь лет.

"Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району. Из них пятеро детей", – отметил Лысак.

Он отметил, что у людей медики диагностировали ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, а также отравление продуктами горения.

"Две женщины, 45 и 55 лет, в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно", – добавил глава областной военной администрации.

1 мая 2023 года армия РФ совершила массированный обстрел Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 15 ракет из 18.

В тот же день Лысак рассказал, что российские оккупанты нанесли удар ракетами по промышленному предприятию в Павлограде.

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Олег Васьків

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