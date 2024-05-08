По данным Донецкой облпрокуратуры, пожар охватил около 300 гектар хвойных деревьев

На территории Ямпольского лесничества государственного предприятия "Лиманский лесхоз" в Донецкой области начался пожар в результате очередного обстрела со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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В правоохранительном органе отметили, что в результате попадания российских средств поражения произошло возгорание деревьев и лесной подстилки. Оккупанты били, вероятно, из артиллерии.

Огнем было охвачено около 300 га хвойных деревьев на территории лесничества, сообщили в областной прокуратуре. В настоящее время площадь пожара существенно уменьшена.

Правоохранители отметили, что на местах принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российской армией.

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