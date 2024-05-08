Під Лиманом через російський обстріл загорілось 300 гектарів лісу – відео
На території Ямпільського лісництва державного підприємства "Лиманський лісгосп" на Донеччині зайнялася пожежа внаслідок чергового обстрілу з боку російських окупантів. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
У правоохоронному органі зазначили, що внаслідок влучання російських засобів ураження сталось займання дерев та лісової підстилки. Окупанти били, ймовірно, з артилерії.
Вогнем було охоплено близько 300 га хвойних дерев на території лісництва, повідомили в обласній прокуратурі. Наразі площу пожежі суттєво зменшено.
Правоохоронці наголосили, що на місцях вживаються всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російською армією.
- Дивіться відео, як зараз виглядає Серебрянський ліс, де вже тривалий час точаться запеклі бої.
Читайте також: Суми, Харків чи на схід. Де може початися масштабний наступ росіян та які загрози це несе