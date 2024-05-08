Під Лиманом через російський обстріл загорілось 300 гектарів лісу – відео

За даними Донецької облпрокуратури, пожежа охопила близько 300 гектарів хвойних дерев

Фото: Донецька прокуратура

На території Ямпільського лісництва державного підприємства "Лиманський лісгосп" на Донеччині зайнялася пожежа внаслідок чергового обстрілу з боку російських окупантів. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

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У правоохоронному органі зазначили, що внаслідок влучання російських засобів ураження сталось займання дерев та лісової підстилки. Окупанти били, ймовірно, з артилерії.

Вогнем було охоплено близько 300 га хвойних дерев на території лісництва, повідомили в обласній прокуратурі. Наразі площу пожежі суттєво зменшено.

Правоохоронці наголосили, що на місцях вживаються всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російською армією.

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