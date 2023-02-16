UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под Луганском нашли массовое захоронение зэков-"вагнеровцев", росСМИ рассказали о еще двух

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 00:16
Под Луганском нашли массовое захоронение зэков-
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

Возле временно оккупированного Луганска обнаружено массовое захоронение – предположительно, это могилы наемников российской террористической организации Группа Вагнера. Как сообщает Русская служба Би-би-си, это уже третье подобное захоронение "вагнеровцев" – еще два обнаружены на территории РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российские журналисты сообщили, что в начале февраля жители Луганска обнаружили на местном кладбище 42 свежие могилы мужчин. Жители поселка Кировка, который находится рядом с кладбищем, сказали, что могилы никто не навещает, и они не знают никого из захороненных (на могилах есть таблички с именами, датами рождения и смерти).

Журналисты нашли в открытых источниках упоминания о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках: 35 из них были россиянами, один – беларус, еще один – узбек.

На сайтах российских судов есть приговоры, вынесенные 20 мужчинам, которые являются полными тезками захороненных под Луганском. Все они должны были сейчас отбывать наказание в тюрьмах.

Читайте также: РосСМИ идентифицировали 1000 убитых мобилизованных россиян, 40% потерь – после 1 января

Российским журналистам удалось связаться с родственниками нескольких убитых "вагнеровцев" – они подтвердили, что мужчины были в тюрьмах, а потом подписали контракты с террористической организацией и отправились воевать против Украины. При этом никто из террористов Вагнера не связывался с родственниками по поводу гибели заключенных.

Российские журналисты подчеркнули, что захоронение под Луганском – уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил "вагнеровцев". В декабре 47 могил осужденных обнаружили в Краснодарском крае, и всего за два месяца число захоронений увеличилось в шесть раз – к концу января их стало уже 270.

В начале февраля кладбищенская аллея из 22 могил появилась в Подмосковье.

  • По данным Минобороны, на востоке Украины в некоторых штурмовых отрядах террористической организации Группа Вагнера и подразделениях второго армейского корпуса РФ потери составляют до 80% личного состава.

Читайте также: CNN: Вербовать заключенных в РФ вместо Вагнера начало Минобороны. Пригожин: меня отстранили

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вагнер вагнеровцы группа вагнера массовое захоронение заключенные Луганск война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 