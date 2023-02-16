Под Луганском нашли массовое захоронение зэков-"вагнеровцев", росСМИ рассказали о еще двух

Возле временно оккупированного Луганска обнаружено массовое захоронение – предположительно, это могилы наемников российской террористической организации Группа Вагнера. Как сообщает Русская служба Би-би-си, это уже третье подобное захоронение "вагнеровцев" – еще два обнаружены на территории РФ.

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Российские журналисты сообщили, что в начале февраля жители Луганска обнаружили на местном кладбище 42 свежие могилы мужчин. Жители поселка Кировка, который находится рядом с кладбищем, сказали, что могилы никто не навещает, и они не знают никого из захороненных (на могилах есть таблички с именами, датами рождения и смерти).

Журналисты нашли в открытых источниках упоминания о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках: 35 из них были россиянами, один – беларус, еще один – узбек.

На сайтах российских судов есть приговоры, вынесенные 20 мужчинам, которые являются полными тезками захороненных под Луганском. Все они должны были сейчас отбывать наказание в тюрьмах.

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Российским журналистам удалось связаться с родственниками нескольких убитых "вагнеровцев" – они подтвердили, что мужчины были в тюрьмах, а потом подписали контракты с террористической организацией и отправились воевать против Украины. При этом никто из террористов Вагнера не связывался с родственниками по поводу гибели заключенных.

Российские журналисты подчеркнули, что захоронение под Луганском – уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил "вагнеровцев". В декабре 47 могил осужденных обнаружили в Краснодарском крае, и всего за два месяца число захоронений увеличилось в шесть раз – к концу января их стало уже 270.

В начале февраля кладбищенская аллея из 22 могил появилась в Подмосковье.

По данным Минобороны, на востоке Украины в некоторых штурмовых отрядах террористической организации Группа Вагнера и подразделениях второго армейского корпуса РФ потери составляют до 80% личного состава.

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Оксана Житнюк

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