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Минобороны: На востоке нашим тяжело, но некоторые отряды РФ потеряли до 80% состава

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 19:43
Минобороны: На востоке нашим тяжело, но некоторые отряды РФ потеряли до 80% состава - Фото
Дорога на Бахмут (Фото: EPA)

Ситуация на восточном фронте остается тяжелой, однако украинские военнослужащие наносят россиянам серьезные потери, и те все больше убеждаются, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

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Она подчеркнула, что на востоке продолжается наступление россиян, там происходят круглосуточные атаки.

"Да, нашим тяжело. Вы сами видите, какую войну ведет РФ. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери", – заявила Маляр.

Она отметила, что в некоторых штурмовых отрядах террористической организации Группа Вагнера и подразделениях второго армейского корпуса РФ потери составляют до 80% личного состава.

При этом, по словам Маляр, эвакуация убитых и раненых россиян ограничена или не производится вообще.

"Все больше российских военнослужащих осознают, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых "отрядов смертников" – подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно несут большие боевые и санитарные потери", – отметила замминистра обороны.

По ее словам, один из учебных центров Ростовской области еженедельно отправляет около 500 "наспех обученных" мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток.

Маляр сообщила, что попадая в подразделения, такие военнослужащие РФ не хотят исполнять роль "отрядов смертников", потому специально повреждают боевую технику, в основном двигатели. В итоге техника, не произведя ни одного выстрела, с полным боекомплектом отправляется на ремонтные базы.

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Оксана Житнюк
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война минобороны бахмут Вагнер вагнеровцы Анна Маляр
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