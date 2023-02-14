Вербовать заключенных в России вместо Вагнера начало напрямую Минобороны РФ – CNN

В России вербовать заключенных на войну против Украины вместо террористической организации Вагнера начало Минобороны РФ. Об этом пишет CNN со ссылкой на самих заключенных и на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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9 февраля владелец организации Евгений Пригожин объявил, что Вагнер прекратил вербовку осужденных для участия в боевых действиях в Украине. Причину такого решения он не указал. Так ли это действительно, подтвердить также невозможно.

Российское издание Медиазона писало 6 февраля, что после первой волны вербовки, которая началась в конце лета, вербовщики Вагнера снова объезжают российские колонии и предлагают заключенным ехать воевать в Украину, однако желающих теперь в десятки раз меньше.

Телеканал CNN поговорил с несколькими заключенными из подразделения 08807. Все они говорят, что работают непосредственно на Министерство обороны России. У некоторых были документы с направлением в часть террористической организации ЛНР, которая подчинена Минобороны РФ. Подразделение 08807 было переброшено в октябре на передовую в районе Соледара для штурма украинских позиций и понесло катастрофические потери.

При этом, судя по некоторым свидетельствам источников телеканала, заключенных продолжают казнить за "провинности" так же, как это делали боевики Вагнера.

Журналисты приводят расшифровку голосового сообщения заключенного Виктора Севальнева. Большинство его "сослуживцев" погибли при штурме фабрики под Соледаром.

"Меня ведут на расстрел. Я потерял там много людей. Помните об этом: не посылайте сюда больше людей. Хватит, они хотят нас всех убить", – сказал Севальнев жене в своем последнем голосовом сообщении.

Перед этим он писал жене о своих опасениях, что чиновники Минобороны РФ скоро заберут его с больничной койки и казнят.

Через несколько дней его тело вернули жене в Москву в закрытом гробу.

Сотрудник украинской разведки подтвердил CNN, что заключенные, недавно захваченные украинскими войсками, заявили, что они напрямую работают на министерство.

"Они подчеркивают нам, что они не Вагнер, что они были официально приглашены министерством обороны", — сказал телеканалу представитель ГУР Андрей Усов.

Он сказал, что в этой смене стратегии есть "отголоски внутренних раздоров среди российского военного руководства", и что российская военная иерархия, министр Сергей Шойгу и новый командующий войной против Украины Валерий Герасимов, создает ресурс осужденных, который они могут напрямую контролировать через собственные частные компании министерства.

Усов сказал, что у министерства пока меньше осужденных, но они "будут использоваться так же… как пушечное мясо", как это делает Вагнер.

6 февраля Верховная Рада признала ЧВК Вагнера международной преступной организацией, а также признала российские ЧВК террористическими организациями.

В Британии также хотят объявить ЧВК Вагнера террористической организацией.

Вадим Ребрина

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