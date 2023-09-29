Под Львовом чиновница пыталась съесть взятку, которую требовала у военного – фото

Государственное бюро расследований задержало чиновников Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии и Турковской городской больницы, которые, как утверждается, потребовали взятку у военнослужащего. Заместительница главы врачебно-консультативной комиссии при задержании пыталась съесть деньги.

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Бюро утверждает, что за $3200 должностные лица должны были оформить отцу военного вторую группу инвалидности. Таким образом, мужчина мог досрочно завершить службу.

По данным правоохранителей, деньги поступали тремя траншами. Во время передачи последнего "платежа" в городе Турка была задержана заместитель главы ВКК.

ГБР пишет, что женщина пыталась избавиться от денег – съесть $100-ю купюру.

Правоохранители этому помешали, а деньги изъяли.

В настоящее время идет расследование. Причастные могут сесть в тюрьму до 10 лет.

20 сентября правоохранители начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области, после того, как по сети начали распространяться кадры с избиением мужчины, как утверждается, работниками ТЦК в Самборе.

В тот же день сотрудники военкомата, причастные к избиению мужчины, были задержаны.

Их арестовали без права на залог.

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