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Под Львовом чиновница пыталась съесть взятку, которую требовала у военного – фото

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 14:29
Под Львовом чиновница пыталась съесть взятку, которую требовала у военного – фото - Фото
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований задержало чиновников Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии и Турковской городской больницы, которые, как утверждается, потребовали взятку у военнослужащего. Заместительница главы врачебно-консультативной комиссии при задержании пыталась съесть деньги.

Бюро утверждает, что за $3200 должностные лица должны были оформить отцу военного вторую группу инвалидности. Таким образом, мужчина мог досрочно завершить службу.
Фото: ДБР
По данным правоохранителей, деньги поступали тремя траншами. Во время передачи последнего "платежа" в городе Турка была задержана заместитель главы ВКК.
Фото: ДБР
ГБР пишет, что женщина пыталась избавиться от денег – съесть $100-ю купюру.
Фото: ДБР
Правоохранители этому помешали, а деньги изъяли.
В настоящее время идет расследование. Причастные могут сесть в тюрьму до 10 лет.
  • 20 сентября правоохранители начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области, после того, как по сети начали распространяться кадры с избиением мужчины, как утверждается, работниками ТЦК в Самборе.
  • В тот же день сотрудники военкомата, причастные к избиению мужчины, были задержаны.
  • Их арестовали без права на залог.

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Милана Головань
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войнавзяткальвовская областьсамбор
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