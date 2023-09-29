Под Львовом чиновница пыталась съесть взятку, которую требовала у военного – фото
29.09.2023, 14:29
Фото: ГБР
Государственное бюро расследований задержало чиновников Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии и Турковской городской больницы, которые, как утверждается, потребовали взятку у военнослужащего. Заместительница главы врачебно-консультативной комиссии при задержании пыталась съесть деньги.
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Бюро утверждает, что за $3200 должностные лица должны были оформить отцу военного вторую группу инвалидности. Таким образом, мужчина мог досрочно завершить службу.
По данным правоохранителей, деньги поступали тремя траншами. Во время передачи последнего "платежа" в городе Турка была задержана заместитель главы ВКК.
ГБР пишет, что женщина пыталась избавиться от денег – съесть $100-ю купюру.
Правоохранители этому помешали, а деньги изъяли.
В настоящее время идет расследование. Причастные могут сесть в тюрьму до 10 лет.
- 20 сентября правоохранители начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области, после того, как по сети начали распространяться кадры с избиением мужчины, как утверждается, работниками ТЦК в Самборе.
- В тот же день сотрудники военкомата, причастные к избиению мужчины, были задержаны.
- Их арестовали без права на залог.
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