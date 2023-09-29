Під Львовом чиновниця намагалася з'їсти хабар, який вимагала у військового – фото
29.09.2023, 14:29
Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань затримало посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії та Турківської міської лікарні, які, як стверджується, вимагали хабар у військовослужбовця. Заступниця голови лікарсько-консультативної комісії під час затримання намагалася з'їсти гроші.
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Бюро стверджує, що за $3200 посадовці мали оформити батькові військового другу групу інвалідності. Таким чином чоловік міг достроково завершити службу.
За даними правоохоронців, гроші надходили трьома траншами. Під час передання останнього "платежу" у місті Турка затримали заступницю голови ЛКК.
ДБР пише, що жінка намагалася позбутися грошей – з'ївши $100-у купюру.
Правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили.
Наразі триває розслідування. Причетні можуть сісти в тюрму до 10 років.
- 20 вересня правоохоронці розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині, після того, як мережею почали ширитися кадри з побиттям чоловіка, як стверджується, працівниками ТЦК у Самборі.
- Того ж дня працівників військкомату, причетних до побиття чоловіка, затримали.
- Їх арештували без права на заставу.
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