Під Львовом чиновниця намагалася з'їсти хабар, який вимагала у військового – фото

Державне бюро розслідувань затримало посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії та Турківської міської лікарні, які, як стверджується, вимагали хабар у військовослужбовця. Заступниця голови лікарсько-консультативної комісії під час затримання намагалася з'їсти гроші.

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Бюро стверджує, що за $3200 посадовці мали оформити батькові військового другу групу інвалідності. Таким чином чоловік міг достроково завершити службу.

За даними правоохоронців, гроші надходили трьома траншами. Під час передання останнього "платежу" у місті Турка затримали заступницю голови ЛКК.

ДБР пише, що жінка намагалася позбутися грошей – з'ївши $100-у купюру.

Правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили.

Наразі триває розслідування. Причетні можуть сісти в тюрму до 10 років.

20 вересня правоохоронці розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині, після того, як мережею почали ширитися кадри з побиттям чоловіка, як стверджується, працівниками ТЦК у Самборі.

Того ж дня працівників військкомату, причетних до побиття чоловіка, затримали.

Їх арештували без права на заставу. Дивіться також: У Києві військком погрожував чоловіку пістолетом. Поліція проводить перевірку — відео

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