Под Мелитополем РФ куда-то вывезла пациентов из психинтерната, хочет сделать там госпиталь

Россияне вывезли неизвестно куда две сотни людей из психоневрологического интерната под Мелитополем и уволили весь персонал, чтобы обустроить там госпиталь для раненых оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В Генштабе подчеркнули, что противник продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения на временно захваченных территориях Украины в собственных целях – в частности, в населенном пункте Показное Запорожской области из здания Михайловского психоневрологического интерната были вывезены около 200 пациентов в неизвестном направлении.

Обслуживающий персонал россияне уволили. В дальнейшем на территории и помещениях запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых военных РФ, сообщили в Генштабе.

Показное находится между Васильевкой и Мелитополем:

Сегодня россияне обстреляли сельсовет Степногорска Запорожской области из реактивной системы залпового огня "Град", ранив трех человек.

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