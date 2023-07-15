UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под Мелитополем РФ куда-то вывезла пациентов из психинтерната, хочет сделать там госпиталь

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 19:17
Под Мелитополем РФ куда-то вывезла пациентов из психинтерната, хочет сделать там госпиталь - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Россияне вывезли неизвестно куда две сотни людей из психоневрологического интерната под Мелитополем и уволили весь персонал, чтобы обустроить там госпиталь для раненых оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что противник продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения на временно захваченных территориях Украины в собственных целях – в частности, в населенном пункте Показное Запорожской области из здания Михайловского психоневрологического интерната были вывезены около 200 пациентов в неизвестном направлении.

Обслуживающий персонал россияне уволили. В дальнейшем на территории и помещениях запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых военных РФ, сообщили в Генштабе.

Показное находится между Васильевкой и Мелитополем:

Под Мелитополем РФ куда-то вывезла пациентов из психинтерната, хочет сделать там госпиталь

  • Сегодня россияне обстреляли сельсовет Степногорска Запорожской области из реактивной системы залпового огня "Град", ранив трех человек.

Смотрите также: В МВД показали, как происходит продвижение военных: видео штурма позиции РФ под Запорожьем

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войназапорожская областьЗапорожьегенштабинтернатгоспиталь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 