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Під Мелітополем РФ кудись вивезла пацієнтів з психінтерната, хоче зробити там шпиталь

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15.07.2023, 19:17
Під Мелітополем РФ кудись вивезла пацієнтів з психінтерната, хоче зробити там шпиталь - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Росіяни вивезли невідомо куди дві сотні людей з психоневрологічного інтернату під Мелітополем і звільнили весь персонал, щоб облаштувати там шпиталь для поранених окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

В Генштабі наголосили, що противник продовжує використовувати цивільні заклади охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України у власних цілях – зокрема, у населеному пункті Показне Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату було вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку.

Обслуговуючий персонал росіяни звільнили. В подальшому на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених військових РФ, повідомили у Генштабі.

Показне знаходиться між Василівкою і Мелітополем:

Під Мелітополем РФ кудись вивезла пацієнтів з психінтерната, хоче зробити там шпиталь

  • Сьогодні росіяни обстріляли сільраду Степногірська Запорізької області з реактивної системи залпового вогню "Град", поранивши трьох людей.

Дивіться також: У МВС показали, як відбувається просування військових: відео штурму позиції РФ під Запоріжжям

Оксана Житнюк
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війназапоріжжяГенштабЗапорізька областьшпитальінтернат
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