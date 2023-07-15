Під Мелітополем РФ кудись вивезла пацієнтів з психінтерната, хоче зробити там шпиталь
Росіяни вивезли невідомо куди дві сотні людей з психоневрологічного інтернату під Мелітополем і звільнили весь персонал, щоб облаштувати там шпиталь для поранених окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
В Генштабі наголосили, що противник продовжує використовувати цивільні заклади охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України у власних цілях – зокрема, у населеному пункті Показне Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату було вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку.
Обслуговуючий персонал росіяни звільнили. В подальшому на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених військових РФ, повідомили у Генштабі.
Показне знаходиться між Василівкою і Мелітополем:
- Сьогодні росіяни обстріляли сільраду Степногірська Запорізької області з реактивної системи залпового вогню "Град", поранивши трьох людей.
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