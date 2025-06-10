Подавление протестов в Лос-Анджелесе будет стоить Пентагону $134 миллиона

Министерство обороны США планирует удерживать военных в калифорнийском городе, где продолжаются стычки, два месяца

Национальная гвардия США в Лос-Анджелесе (Фото: ALLISON DINNER/EPA)

Мобилизация морской пехоты США и войск Национальной гвардии для реагирования на протесты в Лос-Анджелесе будет стоить Министерству обороны США около $134 миллионов. Деньги пойдут на проезд, жилье и питание военных, сообщает CNN.

Министр обороны США Пит Хегсет вместе со специальным помощником Брином Макдоннеллом и главой Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Дэном Кейном представили план расходов подкомитета по вопросам обороны Палаты представителей.

"Текущая оценочная стоимость составляет $134 миллиона, что в значительной степени только расходы на проезд, жилье, питание и т.д.", – сказал Макдоннелл.

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Хегсет добавил, что развертывание войск Национальной гвардии и морской пехоты в Лос-Анджелесе продлится 60 дней.