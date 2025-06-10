Придушення протестів у Лос-Анджелесі коштуватиме Пентагону $134 мільйони

Міністерство оборони США планує утримувати військових у каліфорнійському місті, де тривають сутички, два місяці

Національна гвардія США у Лос-Анджелесі (Фото: ALLISON DINNER/EPA)

Мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 мільйони. Гроші підуть на проїзд, житло та харчування військових, повідомляє CNN.

Міністр оборони США Піт Гегсет разом зі спеціальним помічником Бріном Макдоннеллом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Деном Кейном представили план витрат підкомітету з питань оборони Палати представників.

"Поточна оцінна вартість становить $134 мільйони, що значною мірою є лише витратами на проїзд, житло, харчування тощо", – сказав Макдоннелл.

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Гегсет додав, що розгортання військ Національної гвардії та морської піхоти в Лос-Анджелесі триватиме 60 днів.