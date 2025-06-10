Придушення протестів у Лос-Анджелесі коштуватиме Пентагону $134 мільйони
Мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 мільйони. Гроші підуть на проїзд, житло та харчування військових, повідомляє CNN.
Міністр оборони США Піт Гегсет разом зі спеціальним помічником Бріном Макдоннеллом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Деном Кейном представили план витрат підкомітету з питань оборони Палати представників.
"Поточна оцінна вартість становить $134 мільйони, що значною мірою є лише витратами на проїзд, житло, харчування тощо", – сказав Макдоннелл.
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