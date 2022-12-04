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Поддержка войны в России падает, и сохранять ее будет все сложнее – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 09:53
Поддержка войны в России падает, и сохранять ее будет все сложнее – британская разведка - Фото
Фото: EPA

Поддержка войны среди населения России падает и сохранять ее будет все сложнее, прогнозирует британская разведка в ежедневной сводке.

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Министерство обороны Великобритании ссылается в своем отчете на опубликованные Медузой результаты закрытого социологического опроса, проведенного Федеральной службой охраны по заказу Кремля. Они показали, что за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% опрошенных россиян, а за продолжение войны – только 25%.

Эти данные совпадают с октябрьским опросом российской социологической компании "Левада-Центр" – переговоров с Украиной хотят 57% опрошенных (в ноябре этот показатель сократился до 53%).

Еще в июле российские опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% респондентов.

Британская разведка предполагает, что изменения в отношении россиян к войне напрямую связаны с мобилизацией, объявленной Владимиром Путиным в сентябре.

"У России вряд ли будут серьезные успехи на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поэтому поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все труднее для Кремля", — говорится в сообщении разведки.

Андрій Водяний
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война соцопросы британская разведка
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