Поддержка войны в России падает, и сохранять ее будет все сложнее – британская разведка

Поддержка войны среди населения России падает и сохранять ее будет все сложнее, прогнозирует британская разведка в ежедневной сводке.

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Министерство обороны Великобритании ссылается в своем отчете на опубликованные Медузой результаты закрытого социологического опроса, проведенного Федеральной службой охраны по заказу Кремля. Они показали, что за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% опрошенных россиян, а за продолжение войны – только 25%.

Эти данные совпадают с октябрьским опросом российской социологической компании "Левада-Центр" – переговоров с Украиной хотят 57% опрошенных (в ноябре этот показатель сократился до 53%).

Еще в июле российские опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% респондентов.

Британская разведка предполагает, что изменения в отношении россиян к войне напрямую связаны с мобилизацией, объявленной Владимиром Путиным в сентябре.

"У России вряд ли будут серьезные успехи на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поэтому поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все труднее для Кремля", — говорится в сообщении разведки.

Президент Владимир Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после оглашения российским диктатором незаконных аннексий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что агрессора нужно сначала остановить, разоружить и выгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров, а "половинчатые решения" не остановят геноцид РФ против украинцев.

Андрій Водяний

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