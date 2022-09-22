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В ответ на мобилизацию в России Подоляк призвал Запад дать больше тяжелого оружия Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 17:21
В ответ на мобилизацию в России Подоляк призвал Запад дать больше тяжелого оружия Украине - Фото
Михаил Подоляк (Скриншот видео)

Остановить российскую агрессию можно, только немедленно предоставив Вооруженным Силам Украины больше тяжелого оружия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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Советник главы ОП подчеркнул, что Россия угрожает всей Европе.

"Желание России мобилизовать миллион человек, перестроить экономику на военные рельсы и зарядить эту толпу ядерной человеконенавистнической пропагандой – это прямая угроза Польше, странам Балтии и всей Европе", – написал Подоляк.

Он призвал страны Запада немедленно увеличить поставки тяжелого оружия Украине. "Единственный способ остановить эту орду – предоставить Украине больше тяжелого оружия. Сейчас", – заявил Подоляк.

Ранее сегодня, 22 сентября, в росСМИ появилась информация, что Кремль собирается мобилизовать миллион человек.

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Наталія Медведєва
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