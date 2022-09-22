В ответ на мобилизацию в России Подоляк призвал Запад дать больше тяжелого оружия Украине
Остановить российскую агрессию можно, только немедленно предоставив Вооруженным Силам Украины больше тяжелого оружия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
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Советник главы ОП подчеркнул, что Россия угрожает всей Европе.
"Желание России мобилизовать миллион человек, перестроить экономику на военные рельсы и зарядить эту толпу ядерной человеконенавистнической пропагандой – это прямая угроза Польше, странам Балтии и всей Европе", – написал Подоляк.
Он призвал страны Запада немедленно увеличить поставки тяжелого оружия Украине. "Единственный способ остановить эту орду – предоставить Украине больше тяжелого оружия. Сейчас", – заявил Подоляк.
Ранее сегодня, 22 сентября, в росСМИ появилась информация, что Кремль собирается мобилизовать миллион человек.
- 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- В ходе "частичной" мобилизации якобы будет призвано в общей сложности 300 000 резервистов.
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