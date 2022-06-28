Подоляк о словах Пескова про капитуляцию Украины: Нужно отказаться от "ядерной пропаганды"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что капитуляция Украины "закончит войну за сутки". Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, не Украина начала полномасштабную войну, чтобы прекратить ее "по приказу".
"Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, увести войска и отказаться от "ядерной пропаганды", — написал Подоляк.
Ранее Песков заявил российским пропагандистам, что "войну можно закончить за сутки", если Украина капитулирует.
"Нужен приказ украинским военным сложить оружие. И нужно выполнить условия РФ", — сказал Песков.
- Ранее Подоляк заявил, что в сегодняшних условиях мирный договор с Россией "бесперспективен и невозможен".
- Также он считает необходимым признание России страной-спонсором терроризма со стороны США.
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