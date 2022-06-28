Подоляк о словах Пескова про капитуляцию Украины: Нужно отказаться от "ядерной пропаганды"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что капитуляция Украины "закончит войну за сутки". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, не Украина начала полномасштабную войну, чтобы прекратить ее "по приказу".

"Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, увести войска и отказаться от "ядерной пропаганды", — написал Подоляк.

Ранее Песков заявил российским пропагандистам, что "войну можно закончить за сутки", если Украина капитулирует.

"Нужен приказ украинским военным сложить оружие. И нужно выполнить условия РФ", — сказал Песков.

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Дмитрий Гриниченко

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