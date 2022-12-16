UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк о возможном повторном наступлении на Киев: Москва любит понты

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 17:24
Подоляк о возможном повторном наступлении на Киев: Москва любит понты - Фото
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Кремль не сможет реализовать свои планы относительно новой попытки захвата Киева. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Москва любит понты. Повторное наступление, взятие Киева, высадка на Марсе. Имперцы-коррупционеры любят тешить свое эго в золотых коридорах Кремля, отдавая приказы военным. Но есть проблема, о которой ru-генералы не скажут: эти планы невозможно имплементировать. Украинцы не позволят", – написал Подоляк.

  • Главком ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что РФ снова попытается захватить Киев. По его прогнозу, Россия пытается собрать 200 000 мобилизованных, но даже 1 млн не даст ей выиграть.
  • В Институте изучения войны (ISW) считают, что новое нападение России из Беларуси не является неизбежным, крайне маловероятно, что РФ добьется успеха, если снова попытается захватить Киев.

Читайте также: Новая атака России на Киев, три задачи ВСУ и оружие Запада. Интервью Залужного – за минуту



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война киев наступление михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 