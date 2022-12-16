Подоляк о возможном повторном наступлении на Киев: Москва любит понты
16.12.2022, 17:24
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Кремль не сможет реализовать свои планы относительно новой попытки захвата Киева. Об этом он написал в Twitter.
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"Москва любит понты. Повторное наступление, взятие Киева, высадка на Марсе. Имперцы-коррупционеры любят тешить свое эго в золотых коридорах Кремля, отдавая приказы военным. Но есть проблема, о которой ru-генералы не скажут: эти планы невозможно имплементировать. Украинцы не позволят", – написал Подоляк.
- Главком ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что РФ снова попытается захватить Киев. По его прогнозу, Россия пытается собрать 200 000 мобилизованных, но даже 1 млн не даст ей выиграть.
- В Институте изучения войны (ISW) считают, что новое нападение России из Беларуси не является неизбежным, крайне маловероятно, что РФ добьется успеха, если снова попытается захватить Киев.
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