Подоляк об указе Путина: Кому еще непонятны геноцидные цели этой войны?
Оккупант захватил часть чужой территории, убил часть гражданских, а другую их часть принудительно депортирует только потому, что они не хотят становиться "гражданами страны-убийцы". Так прокомментировал в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк указ, подписанный российским диктатором Владимиром Путиным.
"Автор войны" (Путин) наспех подписал указ, разрешающий... принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство России. Настоящая природа и цели войны еще кому-то непонятны? Оккупант захватил часть чужой территории, убил некоторое количество гражданских, а других принудительно тысячами выбрасывает из их домов. Только потому, что они не хотят становиться "гражданами страны-убийцы"... То есть, параллельно с демонстративными убийствами происходит процесс изменения этнического состава населения этих территорий, на которые переселяют россиян. Это очевидное проявление геноцидного характера войны..." – написал Подоляк.
27 апреля Путин утвердил порядок "проживания в РФ" для украинцев из временно оккупированных Россией районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, который предусматривает "депортацию из России" граждан Украины, которые до 1 июля 2024 года откажутся вступать в российское гражданство.
- 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация украинских детей на территорию РФ – это признак геноцида, поэтому все такие случаи должны расследоваться, а все причастные – ответить.
- Также ПАСЕ приветствовала решение Международного уголовного суда по выдаче ордера на арест Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.
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