Подоляк об указе Путина: Кому еще непонятны геноцидные цели этой войны?

Оккупант захватил часть чужой территории, убил часть гражданских, а другую их часть принудительно депортирует только потому, что они не хотят становиться "гражданами страны-убийцы". Так прокомментировал в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк указ, подписанный российским диктатором Владимиром Путиным.

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"Автор войны" (Путин) наспех подписал указ, разрешающий... принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство России. Настоящая природа и цели войны еще кому-то непонятны? Оккупант захватил часть чужой территории, убил некоторое количество гражданских, а других принудительно тысячами выбрасывает из их домов. Только потому, что они не хотят становиться "гражданами страны-убийцы"... То есть, параллельно с демонстративными убийствами происходит процесс изменения этнического состава населения этих территорий, на которые переселяют россиян. Это очевидное проявление геноцидного характера войны..." – написал Подоляк.

27 апреля Путин утвердил порядок "проживания в РФ" для украинцев из временно оккупированных Россией районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, который предусматривает "депортацию из России" граждан Украины, которые до 1 июля 2024 года откажутся вступать в российское гражданство.

27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация украинских детей на территорию РФ – это признак геноцида, поэтому все такие случаи должны расследоваться, а все причастные – ответить.

Также ПАСЕ приветствовала решение Международного уголовного суда по выдаче ордера на арест Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

Сергій Бережний

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