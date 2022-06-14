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Подоляк – премьеру Грузии по статусу в ЕС: Мы не записывались в очередь на смерть от ракет

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 11:35
Подоляк – премьеру Грузии по статусу в ЕС: Мы не записывались в очередь на смерть от ракет - Фото
Михаил Подоляк (скриншот видео ОП)

Украина не записывалась в очередь на смерть от российских ракет и платит страшную цену за европейский выбор. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на слова премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, который считает, что его страна заслужила первой получить статус кандидата в ЕС, а затем уже Украина.

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"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, Ираклий Гарибашвили. Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией", – написал он.

Подоляк добавил, что также ЕС платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию, а ценности – важнее выгоды.

"А что важнее для вас? Номер очереди на кандидатство?" – добавил советник главы ОП.

  • По данным Politico, Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. В издании отметили, что члены комиссии в целом поддерживают Молдову, но меньше доверяют Грузии, которая, по их мнению, демонстрирует заметное отступление от демократии в последние годы.

Читайте также: Украина получит положительный вывод для статуса кандидата в ЕС, но с условиями – журналист

Марк Сировой
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ЕС кандидат Грузия михаил подоляк Ираклий Гарибашвили
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