Подоляк – премьеру Грузии по статусу в ЕС: Мы не записывались в очередь на смерть от ракет

Украина не записывалась в очередь на смерть от российских ракет и платит страшную цену за европейский выбор. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на слова премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, который считает, что его страна заслужила первой получить статус кандидата в ЕС, а затем уже Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, Ираклий Гарибашвили. Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией", – написал он.

Подоляк добавил, что также ЕС платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию, а ценности – важнее выгоды.

"А что важнее для вас? Номер очереди на кандидатство?" – добавил советник главы ОП.

Вчера Гарибашвили заявил, что Грузия в первую очередь заслуживает статуса кандидата в ЕС. Он сказал, что присвоение статуса не должно "определяться войной".

По данным Politico, Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. В издании отметили, что члены комиссии в целом поддерживают Молдову, но меньше доверяют Грузии, которая, по их мнению, демонстрирует заметное отступление от демократии в последние годы.

Читайте также: Украина получит положительный вывод для статуса кандидата в ЕС, но с условиями – журналист

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.