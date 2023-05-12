Подоляк рассказал, какую позицию будет отстаивать Украина в переговорах с Китаем о мире

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в переговорах со специальным представителем КНР, который посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для обсуждения "политического урегулирования" войны России против Украины, Киев будет настаивать на реализации именно украинской формулы мира. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Есть украинская формула мира с четкими позициями. Есть формула, предложенная Китаем, из 12 шагов, в которой есть достаточно правильные позиции. Например, суверенитет и территориальная целостность – это основа для любого урегулирования. И тогда первый пункт нашей формулы мира достаточно четко фиксирует: вышли (российские оккупанты, – ред.) за пределы 91-го года – и тогда возвращается концепция суверенитета, невмешательство в политику Украины со стороны России и вступает в силу территориальная целостность Украины. Можем здесь говорить? Можем", – сказал он.

По словам Подоляка, Украина будет настаивать на том, чтобы формулу мира президента Владимира Зеленского "зафиксировали как базовую".

Советник главы ОП также сказал, что, по его мнению, Китай сейчас занимает "немножко иную позицию, чем это было в течение года". "Сегодня они демонстрируют отсутствие лояльности России. Они риторически говорят о поддержке стратегического партнерства с РФ, но мы видим более активную политическую позицию в глобальном смысле", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что "все позиции можем обсуждать, но исходим из ключевого: никаких компромиссов за счет территории".

Сегодня представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил, что специальный представитель КНР по вопросам Евразии посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Этот визит состоится для обсуждения "политического урегулирования" войны России против Украины.

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