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Подоляк спрогнозировал, что интенсивность взрывов на территории РФ будет расти

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27.04.2022, 23:47
Подоляк спрогнозировал, что интенсивность взрывов на территории РФ будет расти - Фото
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что интенсивность войны России против Украины будет "отражаться" на приграничных территориях РФ. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Там будут стремительно расти панические настроения, появляться конфликтные ситуации, взрываться склады, и это будет только углубляться. Интенсивность демилитаризации России, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в следующие недели будет только существенно расти", – сказал Подоляк.

Он полагает, что вследствие этого россияне, наконец, зададутся вопросом, что их войска делают на территории Украины.

"И это будет вызывать, наконец, у россиян вопрос: а что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей массово, и какую цену мы готовы за это заплатить? И эти склады, эти ГСМ, которые будут взрываться, эти базы горючего – все это будет долговыми выплатами, которые РФ начинает платить за войну", – сказал Подоляк.

Вадим Ребрина
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Россия война михаил подоляк
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