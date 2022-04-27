Подоляк спрогнозировал, что интенсивность взрывов на территории РФ будет расти
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что интенсивность войны России против Украины будет "отражаться" на приграничных территориях РФ. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
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"Там будут стремительно расти панические настроения, появляться конфликтные ситуации, взрываться склады, и это будет только углубляться. Интенсивность демилитаризации России, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в следующие недели будет только существенно расти", – сказал Подоляк.
Он полагает, что вследствие этого россияне, наконец, зададутся вопросом, что их войска делают на территории Украины.
"И это будет вызывать, наконец, у россиян вопрос: а что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей массово, и какую цену мы готовы за это заплатить? И эти склады, эти ГСМ, которые будут взрываться, эти базы горючего – все это будет долговыми выплатами, которые РФ начинает платить за войну", – сказал Подоляк.
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