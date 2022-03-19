Подоляк: США и Европа должны объяснить Китаю разницу межу $1,6 трлн и $150 млрд

Китай должен осудить варварские действия России в Украине, а Европа и США должны объяснить Пекину экономические риски противоположной позиции. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение – присоеденится к коалиции цивилизованных государств и осудит варварство РФ.

"Европейцы и США должны четко объяснить Пекину разницу между $1,6 трлн и $150 млрд (товарооборот Китая с западными странами и РФ соответственно, – ред.)", – добавил Подоляк.

13 марта американские СМИ сообщили, что Путин просит помощи у Китая в войне с Украиной. В Китае ответили, что не слышали, чтобы Россия просила о такой помощи.

Однако в Госдепе считают, что Китай может поддержать агрессию РФ военной техникой.

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Марк Сировой

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