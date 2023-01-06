Подоляк: Сущность российского "перемирия" – убивать в спину, имитируя тишину

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратил внимание, что после объявления Россией "перемирия" по всей Украине раздалась воздушная тревога, а в Херсоне оккупанты атаковали пожарную станцию. Об этом Подоляк написал в Twitter.

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"6 января. По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность российского "перемирия". Убивать в спину, имитируя тишину. Так что "Никогда"... Никогда не воспринимайте слова России серьезно. Это всегда примитивный циничный обман", – написал он.

Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.

Зеленский в ответ заявил, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.

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Вадим Ребрина

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