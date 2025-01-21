Подозреваемых в покушении на убийство замминистра здравоохранения взяли под стражу

Правоохранители задержали сообщников, когда они покупали пистолет, которым планировали убить чиновника

Зал суда (Фото: Станислав Свирид/Суспильне Новости)

Мужчина и женщина, подозреваемые в покушении на убийство первого заместителя министра здравоохранения, взяты под стражу. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Во вторник, 21 января, Голосеевский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следователей и избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Полиция столицы и Служба безопасности Украины задержали мужчину и женщину за подготовку к убийству чиновника.

По версии следствия, они несколько месяцев вынашивали план совершения преступления – следили за распорядком дня и передвижением потенциальной жертвы, а чтобы оставаться незамеченными, постоянно меняли транспорт. Кроме того, пара регулярно посещала тир, где тренировала навыки стрельбы из оружия.

Правоохранители задержали сообщников, когда они покупали пистолет, которым планировали убить чиновника. Им сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству.

Фото: Станислав Свирид/Суспильне Новости