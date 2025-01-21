Підозрюваних у замаху на вбивство заступника міністра охорони здоров’я взяли під варту

Правоохоронці затримали спільників, коли вони саме купували пістолет, яким планували вбити посадовця

Зала суду (Фото: Станіслав Свирид/Суспільне Новини)

Чоловіка й жінку, яких підозрюють у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я, взято під варту. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

У вівторок, 21 січня, Голосіївський районний суд столиці задовольнив клопотання слідчих та обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Поліція столиці та Служба безпеки України затримали чоловіка й жінку за підготовку до вбивства високопосадовця.

За версією слідства, вони декілька місяців виношували план вчинення злочину – стежили за розпорядком дня та пересуванням потенційної жертви, а щоб залишатися непоміченими, постійно змінювали транспорт. Крім того, пара регулярно відвідувала тир, де тренувала вправність стрільби зі зброї.

Правоохоронці затримали спільників, коли вони саме купували пістолет, яким планували вбити посадовця. Їм повідомили про підозру в підготовці до умисного вбивства.

Фото: Станіслав Свирид/Суспільне Новини