СБУ: У Черкаській області запобігли вбивству подружжя – волонтерки та ексвійськового

Слідчі дії (Фото: СБУ)

У Черкаській області правоохоронці запобігли замаху на вбивство волонтерки та її чоловіка, колишнього військовослужбовця. Про це повідомили Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України та Національна поліція.

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Йдеться про керівницю благодійного фонду, що допомагає Силам безпеки та оборони, а також про її чоловіка – демобілізованого військовослужбовця Збройних Сил України, який отримав тяжке поранення на передовій.

За даними СБУ, у результаті спецоперації нейтралізовано злочинну групу, яка за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати подружжя прямо в їхньому будинку.

Мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в будинку. Для вчинення злочину підозрювані підготували чотири саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками й запальними шнурами.

Надалі вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати потерпілих. Двох учасників групи, 43-річного чоловіка та 41-річну дружину, затримали "на гарячому", коли вони готувалися до проникнення у помешкання.

В прокуратурі зазначили, що до вчинення злочину подружжя ретельно готувалося. Упродовж тривалого часу вони підшуковували осіб, які б виготовили саморобні вибухові пристрої, а також придбали усі необхідні деталі.

Під час обшуків у них вилучено саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони з доказами. Їм оголосили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Також планується підозра їхньому спільнику.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: ОГП

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