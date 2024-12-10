СБУ: В Черкасской области предотвратили убийство супругов – волонтера и экс-военного

Супругов пытались подорвать в их доме с помощью самодельных взрывных устройств

Следственные действия (Фото: СБУ)

В Черкасской области правоохранители предотвратили покушение на убийство волонтера и ее мужа, бывшего военнослужащего. Об этом сообщили Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

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Речь идет о руководительнице благотворительного фонда, помогающей Силам безопасности и обороны, а также о ее муже – демобилизованном военнослужащем Вооруженных Сил Украины, который получил тяжелое ранение на передовой.

По данным СБУ, в результате спецоперации нейтрализована преступная группа, которая с помощью самодельных взрывных устройств пыталась подорвать супругов прямо в их доме.

Мотивом покушения стал отказ потерпевших платить вымышленный долг за ремонтные работы в доме. Для совершения преступления подозреваемые подготовили четыре самодельных взрывных устройства, снаряженных порохом, гайками и зажигательными шнурами.

В дальнейшем они планировали забросить взрывчатку в спальную комнату потерпевших. Двое участников группы, 43-летний муж и 41-летняя жена, были задержаны "на горячем", когда они готовились к проникновению в жилище.

В прокуратуре отметили, что к совершению преступления супруги тщательно готовились. В течение длительного времени они подыскивали лиц, которые изготовили самодельные взрывные устройства, а также приобрели все необходимые детали.

В ходе обысков у них изъяты самодельные взрывные устройства, компоненты для изготовления взрывчатки и мобильные телефоны с доказательствами. Им объявили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Также планируется подозрение их сообщнику.

Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: ОГП

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