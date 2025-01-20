СБУ: Затримано осіб, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я – фото

Зазначається, що підозрювані довгий час стежили за жертвою та практикували у тирі стрільбу

Затримання (Фото: Київська міська прокуратура)

Правоохоронці запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров’я – затримано двох жителів Київської області. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Правоохоронці не називають ім'я ймовірної жертви, але, скоріше за все, йдеться про Сергія Дуброва, який з березня 2023 року обіймає посаду першого заступника голови МОЗ.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, вбити заступника міністра хотіли друзі померлої пацієнтки.

За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній з лікарень Києва померла жінка, яка отримала тяжкі травми під час аварії. Перший заступник міністра є лікарем-анестезіологом, і саме він в той день чергував у медзакладі.

Друзі жінки вирішили, що саме анестезіолог винен у її смерті.

Повідомляється, що СБУ разом із Нацполіцією затримали двох мешканців Київської області, які найближчим часом збиралися ліквідувати посадовця. Чоловіка та жінку спіймали "на гарячому" – під час передання грошей в момент купівлі пістолета для майбутнього злочину.

Правоохоронці з'ясували, що затримані кілька місяців стежили за жертвою, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування.

Також вони тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби. Продавця зброї вони, за даними слідства, знайшли на чорному ринку.

Затриманим повідомили про підозру у підготовці до злочину й умисному вбивстві. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. В разі доведення провини підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі.