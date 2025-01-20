СБУ: Затримано осіб, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я – фото
Правоохоронці запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров’я – затримано двох жителів Київської області. Про це повідомили у Службі безпеки України.
Правоохоронці не називають ім'я ймовірної жертви, але, скоріше за все, йдеться про Сергія Дуброва, який з березня 2023 року обіймає посаду першого заступника голови МОЗ.
Як повідомили у Київській міській прокуратурі, вбити заступника міністра хотіли друзі померлої пацієнтки.
За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній з лікарень Києва померла жінка, яка отримала тяжкі травми під час аварії. Перший заступник міністра є лікарем-анестезіологом, і саме він в той день чергував у медзакладі.
Друзі жінки вирішили, що саме анестезіолог винен у її смерті.
Повідомляється, що СБУ разом із Нацполіцією затримали двох мешканців Київської області, які найближчим часом збиралися ліквідувати посадовця. Чоловіка та жінку спіймали "на гарячому" – під час передання грошей в момент купівлі пістолета для майбутнього злочину.
Правоохоронці з'ясували, що затримані кілька місяців стежили за жертвою, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування.
Також вони тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби. Продавця зброї вони, за даними слідства, знайшли на чорному ринку.
Затриманим повідомили про підозру у підготовці до злочину й умисному вбивстві. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. В разі доведення провини підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
- 19 січня в СБУ повідомили, що адвокат зі спільниками вивезли понад 100 ухилянтів за кордон.
- Того ж дня правоохоронці заявили про затримання 15 підозрюваних у незаконній торгівлі зброєю.