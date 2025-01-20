СБУ: Задержаны лица, которые готовили убийство первого замминистра здравоохранения – фото

Подозреваемые долгое время следили за жертвой и практиковали в тире стрельбу

Задержание (Фото: Киевская городская прокуратура)

Правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения – задержаны двое жителей Киевской области. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Правоохранители не называют имя вероятной жертвы, но, скорее всего, речь идет о Сергее Дуброве, который с марта 2023 года занимает должность первого заместителя главы Минздрава.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, убить замминистра хотели друзья умершей пациентки.

По данным следствия, в октябре 2024 года в одной из больниц Киева скончалась женщина, получившая тяжелые травмы во время аварии. Первый замминистра является врачом-анестезиологом, и именно он в тот день дежурил в медучреждении.

Друзья женщины решили, что именно анестезиолог виноват в ее смерти.

Сообщается, что СБУ вместе с Нацполицией задержали двух жителей Киевской области, которые в ближайшее время собирались ликвидировать чиновника. Мужчину и женщину поймали "на горячем" – при передаче денег во время покупки пистолета для будущего преступления.

Правоохранители выяснили, что задержанные несколько месяцев следили за жертвой, изучали распорядок дня и маршруты передвижения.

Также они долго ходили в частный тир и практиковали свои навыки в стрельбе. Продавца оружия они, по данным следствия, обнаружили на черном рынке.

Задержанным сообщили о подозрении в подготовке к преступлению и умышленном убийстве. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В случае доказательства вины подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы.