Подозреваемый в дезертирстве экс-военный из Крыма арестован

Фото: Нацполиция

13 марта арестовали задержанного в Херсонской области подозреваемого в дезертирстве бывшего военного ВМС из оккупированного Крыма, который пошел служить по контракту в армию страны-агрессора России. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в АР Крым и Севастополе, передает Крим.Реалии.

Соответствующее решение принял Приморский районный суд Одессы. Подозреваемый в дезертирстве арестован на два месяца. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Мужчина 1985 года рождения проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины с 2011 года. После оккупации полуострова перешел на сторону врага. У него изъяли военный билет РФ, который вероятного был выдан 18 августа 2014 года в оккупированном Севастополе.

11 марта стало известно, что российские оккупанты намерены провести в Крыму незаконные масштабные учения, в которых задействуют более 10000 военных и около 3000 единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

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