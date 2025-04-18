Подписчики LIGA.net впервые стали участниками съемки YouTube-формата "Климкин объясняет"

Это был первый и точно не последний подобный опыт. LIGA.net планирует и дальше проводить съемки с участием подписчиков

Съемки нового выпуска "Климкин объясняет" (Фото: LIGA.net)

Впервые в истории существования YouTube-проекта LIGA.net мы пригласили подписчиков непосредственно на съемку интервью.

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В рамках выпуска "Климкин объясняет" в студию пришли двое победителей розыгрыша среди спонсоров – Тарас и Сергей. Они провели время с редакцией, наблюдали за работой студии в реальном времени, познакомились с командой и лично пообщались с бывшим министром иностранных дел, опытным дипломатом Павлом Климкиным.

По его инициативе подписчики LIGA.net получили возможность быть не просто наблюдателями, а и попасть в кадр и присоединиться к обсуждению.

"Я искренне благодарен за возможность познакомиться с Павлом и Юрием, побывать за кулисами, увидеть, как работает команда. Как я уже говорил во время встречи – когда правда часто теряется в потоке новостей и превращается в шум, особенно ценно иметь точку опоры. И продукт, создаваемый LIGA.net, – это именно о честном, качественном контенте, на который можно положиться", – сказал Тарас Мотренко, спонсор YouTube-канала LIGA.net.

Это была первая встреча в новом формате, но точно не последняя. LIGA.net планирует и дальше открывать студию для подписчиков, делиться закулисьем нашей работы и вовлекать сообщество в процесс создания контента видео редакции.

"Уникальное сочетание аналитики LIGA.net и глубокого понимания Павла Климкина создает ценный продукт. А личная коммуникация после записи интервью с профессиональным дипломатом и международным переговорщиком такого уровня – мой неоценимый опыт. Спасибо за возможность получать объективную и независимую информацию, являясь вашим подписчиком", – сказал Сергей Малиновский.

В новом выпуске Павел Климкин объясняет, как на самом деле администрация Трампа воспринимает Украину, стиль его переговоров, сигналы между США и Россией, торговые войны, упадок демократии и отсутствие стратегии со стороны Украины.

Смотрите новый выпуск "Климкин объясняет" уже сегодня – 18 апреля в 16:00 на YouTube-канале LIGA.net.

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Павел Климкин с подписчиками (Фото: LIGA.net)