Украина должна посмотреть на договор с США по ископаемым под другим углом – Климкин
США считают соглашение о полезных ископаемых своеобразной гарантией безопасности для Украины, Киев должен рассмотреть его с американской точки зрения, где Украина становится частью суверенного фонда США. Такое мнение министр иностранных дел в 2017-2019 годах Павел Климкин высказал в интервью LIGA.net.
Относительно вариантов соглашения, бывший глава МИД считает, что у Украины нет "классных вариантов" и приходится выбирать лучшее из худшего.
"Но я бы изменил всю логику общения с американцами. Американцы понимают это сотрудничество как важный этап начала своего суверенного фонда. Если мы хотим подыграть Трампу в хорошем смысле, мы говорим: "Трамп, интересная идея, но мы хотим понимать нашу роль". Это не должно быть игрой в одни ворота", — сказал Климкин.
По его мнению, Украине интересно быть частью американского фонда, поскольку если этот фонд что-то потеряет, это будет "фундаментальным политическим поражением" любой администрации.
США, по словам Климкина, считают соглашение и включение в него ряда украинских ресурсов своеобразной гарантией безопасности.
"Для них они [такие гарантии безопасности] более логичны и лучше жестких гарантий безопасности типа НАТО", – сказал экс-министр, добавив, что Украина должна увидеть будущее соглашение не с точки зрения потерь, а с американской точки зрения, где Украина становится частью суверенного фонда США.
- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, однако его не подписали в этом виде. Через три дня Зеленский заявил, что договор не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского лидера с Трампом и Вэнсом.
- 4 марта президент Украины заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых.
- Украина была готова к подписанию на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта, но американская сторона заявила о необходимости дополнительных консультаций в Вашингтоне.