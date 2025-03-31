Украина должна посмотреть на договор с США по ископаемым под другим углом – Климкин

США считают соглашение и включение в него ряда украинских ресурсов своеобразной гарантией безопасности, которая лучше "жестких гарантий"

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

США считают соглашение о полезных ископаемых своеобразной гарантией безопасности для Украины, Киев должен рассмотреть его с американской точки зрения, где Украина становится частью суверенного фонда США. Такое мнение министр иностранных дел в 2017-2019 годах Павел Климкин высказал в интервью LIGA.net.

Относительно вариантов соглашения, бывший глава МИД считает, что у Украины нет "классных вариантов" и приходится выбирать лучшее из худшего.

"Но я бы изменил всю логику общения с американцами. Американцы понимают это сотрудничество как важный этап начала своего суверенного фонда. Если мы хотим подыграть Трампу в хорошем смысле, мы говорим: "Трамп, интересная идея, но мы хотим понимать нашу роль". Это не должно быть игрой в одни ворота", — сказал Климкин.

По его мнению, Украине интересно быть частью американского фонда, поскольку если этот фонд что-то потеряет, это будет "фундаментальным политическим поражением" любой администрации.

США, по словам Климкина, считают соглашение и включение в него ряда украинских ресурсов своеобразной гарантией безопасности.

"Для них они [такие гарантии безопасности] более логичны и лучше жестких гарантий безопасности типа НАТО", – сказал экс-министр, добавив, что Украина должна увидеть будущее соглашение не с точки зрения потерь, а с американской точки зрения, где Украина становится частью суверенного фонда США.