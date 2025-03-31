Клімкін вважає, що Україна має подивитися на угоду зі США щодо копалин під іншим кутом
США вважають угоду про корисні копалини своєрідною гарантією безпеки для України, Київ має розглянути її з американського погляду, де Україна стає частиною суверенного фонду США. Таку думку міністр закордонних справ у 2017-2019 роках Павло Клімкін висловив у інтерв’ю LIGA.net.
Щодо варіантів угоди, колишній глава МЗС вважає, що Україна не має "класних варіантів" і доводиться обирати найкраще з найгіршого.
"Але я б змінив усю логіку спілкування з американцями. Американці розуміють цю співпрацю як важливий етап започаткування свого суверенного фонду. Якщо ми хочемо підіграти Трампу у хорошому сенсі, ми кажемо: "Трамп, цікава ідея, але ми хочемо розуміти нашу роль". Це не має бути грою в одні ворота", – висловився Клімкін.
На його думку, Україні цікаво бути частиною американського фонду, оскільки якщо цей фонд щось втратить, це буде "фундаментальною політичною поразкою" будь-якої з адміністрацій.
США, за словами Клімкіна, вважають угоду та включення до неї низки українських ресурсів своєрідною гарантією безпеки.
"Для них вони [такі гарантії безпеки] є більш логічними та кращими за жорсткі гарантії безпеки на кшталт НАТО", – сказав ексміністр, додавши, що Україна має побачити майбутню угоду не з погляду втрат, а з американського погляду, де Україна стає частиною суверенного фонду США.
- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, проте її не підписали у цьому вигляді. За три дні Зеленський заявив, що договір не підписали, бо в ньому не було гарантій безпеки для України.
- До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили й погодили, але її підписання було скасоване після публічної суперечки українського лідера з Трампом і Венсом.
- 4 березня президент України заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини.
- Україна була готова до підписання під час перемовин у Саудівській Аравії 11 березня, але американська сторона заявила про необхідність додаткових консультацій у Вашингтоні.