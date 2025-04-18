Підписники LIGA.net вперше стали учасниками знімання популярного YouTube-формату "Клімкін пояснює"

Це був перший і точно не останній подібний досвід. LIGA.net планує й надалі проводити знімання відео за участі підписників

Знімання нового випуску "Клімкін пояснює" (Фото: LIGA.net)

Уперше за історію існування YouTube-проєкту LIGA.net ми запросили підписників безпосередньо на знімання інтерв’ю.

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У межах випуску "Клімкін пояснює" до студії завітали двоє переможців розіграшу серед спонсорів – Тарас і Сергій. Вони провели час із редакцією, спостерігали за роботою студії в реальному часі, познайомилися з командою й особисто поспілкувалися з колишнім міністром закордонних справ, досвідченим дипломатом Павлом Клімкіним.

За його ініціативою підписники LIGA.net отримали змогу бути не просто спостерігачами, а й потрапити в кадр і долучитися до обговорення.

"Я щиро вдячний за можливість познайомитися з Павлом і Юрієм, побувати за лаштунками, побачити, як працює команда. Як я вже казав під час зустрічі – коли правда часто губиться в потоці новин і перетворюється на шум, особливо цінним є мати точку опори. І той продукт, що створює LIGA.net, – це саме про чесний, якісний контент, на який можна покластися", – сказав Тарас Мотренко, спонсор YouTube-каналу LIGA.net.

Це була перша зустріч у новому форматі, але точно не остання. LIGA.net планує й надалі відкривати студію для підписників, ділитися залаштунками нашої роботи та залучати спільноту до процесу створення контенту відеоредакції.

"Унікальне поєднання аналітики LIGA.net і глибокого розуміння Павла Клімкіна створює цінний продукт. А особиста комунікація після запису інтерв'ю з професійним дипломатом і міжнародним перемовником такого рівня – мій неоціненний досвід. Дякую за можливість отримувати об'єктивну й незалежну інформацію, являючись вашим підписником", – сказав Сергій Малиновський.

У новому випуску Павло Клімкін пояснює, як насправді адміністрація Трампа сприймає Україну, стиль його перемовин, сигнали між США та Росією, торговельні війни, занепад демократії та відсутність стратегії з боку України.

Дивіться новий випуск "Клімкін пояснює" вже сьогодні – 18 квітня о 16:00 на YouTube-каналі LIGA.net.

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Павло Клімкін з підписниками (Фото: LIGA.net)