Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Подрыв обороноспособности. Януковичу еще раз сообщили о подозрении в госизмене

Подрыв обороноспособности. Януковичу еще раз сообщили о подозрении в госизмене - Фото
Виктор Янукович (фото - скриншот видео)
24.06.2020, 18:54

Беглому диктатору Виктору Януковичу и двум его соучастникам сообщили о подозрении в государственной измене

Сегодня, 24 июня, беглому диктатору Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч.1 ст.111 УК). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, беглый диктатор и два экс-министра обороны на протяжении 2012-2014 годов осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования ВСУ, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации тому подобное.

Отмечается, что такие действия совершались, в частности, на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

В Офисе генпрокурора заявляют, что таким образом, бывшие представители власти помогли России в ведении подрывной деятельности против Украины.

Сообщается, что досудебное расследование осуществляют следователи Главка ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

В прокуратуре не называют имена подозреваемых экс-министров обороны. С 8 февраля по 24 декабря 2012 года Министерство обороны возглавлял Дмитрий Саламатин, а с 24 декабря 2012-го до 27 февраля 2014-го – Павел Лебедев.

  • С весны 2014 года Янукович скрывается на территории страны-оккупанта России.
  • В ноябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко огласил подозрение Януковичу в госизмене. Было разрешено задержать его и доставить в суд; дано разрешение на заочное расследование. Весной 2017-го в суд был передан обвинительный акт. Для Януковича просили 15 лет тюрьмы.
  • По процессу состоялось 89 заседаний с допросами многочисленных свидетелей, в том числе среди нынешнего руководства страны. Янукович так и не выступил на суде с последним словом.
  • 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Адвокаты Януковича подали апелляцию.

Читайте также: Порошенко свидетельствует в деле о госизмене Януковича: видео

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
виктор янукович государственная измена дмитрий саламатин Павел Лебедев
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 