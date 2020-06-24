Подрыв обороноспособности. Януковичу еще раз сообщили о подозрении в госизмене

Виктор Янукович (фото - скриншот видео)

Сегодня, 24 июня, беглому диктатору Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч.1 ст.111 УК). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, беглый диктатор и два экс-министра обороны на протяжении 2012-2014 годов осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования ВСУ, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации тому подобное.

Отмечается, что такие действия совершались, в частности, на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

В Офисе генпрокурора заявляют, что таким образом, бывшие представители власти помогли России в ведении подрывной деятельности против Украины.

Сообщается, что досудебное расследование осуществляют следователи Главка ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

В прокуратуре не называют имена подозреваемых экс-министров обороны. С 8 февраля по 24 декабря 2012 года Министерство обороны возглавлял Дмитрий Саламатин, а с 24 декабря 2012-го до 27 февраля 2014-го – Павел Лебедев.

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